حضور الطاقم الإداري في مدارس سيناء بنظام الورديات.. وحملات على مراكز الدروس الخصوصية

أصدر حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قرارا بتقسيم العاملين بالمدارس على مجموعتين، على أن تحضر كل مجموعة يوم، على أن تتولى الإدارة المتابعة وتحت مسئولية مدير الإدارة.







