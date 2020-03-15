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تعليم

حضور الطاقم الإداري في مدارس سيناء بنظام الورديات.. وحملات على مراكز الدروس الخصوصية

الأحد 15/مارس/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أصدر حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قرارا بتقسيم العاملين بالمدارس على مجموعتين، على أن تحضر كل مجموعة يوم، على أن تتولى الإدارة المتابعة وتحت مسئولية مدير الإدارة. 


وتم تعميم البيان على جميع المدارس بدائرة المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، كما سيتم عمل خطط لتعقيم وتطهير المدارس لتشمل تعقيم الخزانات المياه وكذلك تعقيم الفصول. علي ان يتم الاعلان عن مواعيد خطة التطهير والتعقيم وإخطار المدارس ، كما تتم عملية المتابعة من خلال الإدارة المدرسية والعاملين بالمدارس .

من جانبها تنفذ قوات الشرطة حملة مكبرة بمدينة العريش، لغلق مراكز الدروس الخصوصية تزامنا مع قرار تعطيل الدراسة أسبوعين .

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