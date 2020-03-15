أخبار السعودية اليوم.. وداع آل الشيخ.. مريلة الفراج.. والتحديات الاقتصادية للمملكة

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار، يوم السبت، عددًا من الموضوعات والملفات الهامة التي تخص الشأن السعودي، ونستعرضها من خلال التقرير التالي ..





قررت المملكة العربية السعودية تخصيص ميزانية ضخمة لدعم القطاع الخاص بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الخارجية للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.





تخلت المملكة العربية السعودية عن جهودها لدعم أسعار النفط الخام، وتستعد الآن لإغراق الأسواق العالمية بكميات ضخمة من النفط بأسعار اقل، وهو تحول مذهل في الاستراتيجية دفع بالعقود الآجلة للنفط إلى حالة منافسة شرسة مع المنتجين المنافسين بينهم روسيا والولايات المتحدة، وفقا لـ سي ان ان.





انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم، السبت 14-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.67ريال بعد أن كان أمس 167.57 ريال ليصل تراجعه 5 ريالات بداية الأسبوع المنقضي.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لسيدة كانت على مشارف الولادة داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ فى مشهد أشبه بالدارما ما أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا لمعرفة تفاصيل الفيديو.





أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".





فرضت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من 23 دولة التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم أراضي المملكة.





وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على القادمين من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، بتاريخ 28 فبراير 2020 وما بعدها.





كشفت تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرج" العالمية، عن أن انخفاض أسعار النفط بفعل تخفيض السعودية أسعار خاماتها وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.





أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .





سخر الإعلامي وليد الفراج من قرار تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية خوفا من تفشي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.





ونشر وليد الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له من خلال برنامجه الرياضي حيث ظهر مرتديا مريلة المطبخ.



