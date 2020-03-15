أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

استمر تراجع سعر الذهب اليوم، الأحد 15-3-2020، في مصر، وسجل جرام عيار 21 الأكثر انتشارا 683 جنيها مقابل 722 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي شهد انخفاضا خلال تعاملات أمس الأول، الجمعة، بنحو 4% دفعة واحدة.





أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب الأكثر شيوعا 683 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 782 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 585 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سجل 5474 جنيهًا.





وسجل سعر الأوقية 1534 دولارا.





وهبطت أسعار الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 4% بنهاية تعاملات أمس الأول، الجمعة، لتسجل الأوقية نحو 1530 دولارا، وسط موجة مبيعات كبيرة لكل المعادن مع انخفاض مستمر على مدار اليوم؛ نتيجة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيجة المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.

وعن أسعار الذهب اليوم بمصر، بالمصنعية تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



