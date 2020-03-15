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شاهد| لقطات جوية لعاصفة رملية تضرب الخرطوم

الأحد 15/مارس/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات جوية  لعاصفة رملية تضرب الخرطوم عاصمة السودان، صباح اليوم الأحد، حيث تظهر لقطات منطقة جريف وهي غارقة في الرمال تحت سماء برتقالية اللون، حيث تسببت كمية الغبار الهائلة بانخفاض الرؤية إلى حد كبير.  

 ومن المتوقع أن تضرب العواصف الرملية العراق والكويت والمملكة العربية السعودية أيضا. 

وتعرضت مصر خلال الأيام الماضية لمنخفض جوى شديد، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما يؤثر على مصر في هذه الحالة منخفض جوي متعمق قادم من أوروبا محمل بكميات عالية من الرطوبة متمركز على البحر المتوسط، واتجه إلى مصر ويتعمق.  

وتابعت شاكر أن هناك منخفضا جويا آخر يؤثر على مصر وهو منخفض السودان الموسمي قادم من الجنوب ويمر على البحر الأحمر محمل برياح جنوبية شرقية تؤدي إلى كميات عالية من الرطوبة أيضا ، وهذا يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتصاحبها سقوط الأمطار شديدة الغزارة وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.
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