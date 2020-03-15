شاهد| لقطات جوية لعاصفة رملية تضرب الخرطوم

عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات جوية لعاصفة رملية تضرب الخرطوم عاصمة السودان، صباح اليوم الأحد، حيث تظهر لقطات منطقة جريف وهي غارقة في الرمال تحت سماء برتقالية اللون، حيث تسببت كمية الغبار الهائلة بانخفاض الرؤية إلى حد كبير.





ومن المتوقع أن تضرب العواصف الرملية العراق والكويت والمملكة العربية السعودية أيضا.





وتعرضت مصر خلال الأيام الماضية لمنخفض جوى شديد، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما يؤثر على مصر في هذه الحالة منخفض جوي متعمق قادم من أوروبا محمل بكميات عالية من الرطوبة متمركز على البحر المتوسط، واتجه إلى مصر ويتعمق.



