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تعليم

تعليق نهائي دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية والأنشطة الطلابية بـ جامعة بنها

الأحد 15/مارس/2020 - 09:13 ص
تعليق نهائي دوري
تعليق نهائي دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية والأنشطة
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إبراهيم الهوارى

قرّر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها تعليق أي أنشطة طلابية وإلغاء أي فعاليات بها تجمعات لمدة أسبوعين كما تقرّر رفع الغياب عن الطلاب خلال تلك الفترة وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين من الآن.

وأوضح "السعيد" أن قرار تعليق الأنشطة والفعاليات يشمل جميع الكليات والمراكز التابعة للجامعة وإلغاء الاحتفالات والدوريات الرياضية داخل الجامعة حرصا على سلامة الطلاب.

أما فيما يتعلق بالامتحان داخل كليات الجامعة فسوف يتم عقد اجتماع لمجلس الجامعة لتدارس الأمر بعد العرض على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي مشيرا إلى أننا سنضع مصلحة الطلاب في جميع الكليات فوق كل اعتبار خاصة فيما يتعلق بمسألة الامتحانات.

من ناحية اخرى أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بشكل رسمى تعليق الأنشطة الرياضية داخل المحافظة لمدة 15 يومًا تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجّه الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بضرورة نشر القرار والعمل به واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعليق نهائي دوري الأكاديميات بالقليوبية، وكذلك نهائي دوري القليوبية لمراكز شباب القرى والدورات الرياضية في كرة القدم داخل مراكز الشباب وأنشطة مراكز الشباب المختلفة لمدة 15 يومًا.

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