الوطنية للصحافة تطالب بالالتزام بالمعايير الوقائية في اليوم الأخير لانتخابات المؤسسات الصحفية

طالبت الهيئة الوطنية للصحافة بالإلتزام بالمعايير الوقائية الطبية في مواجهة كورونا.
وأكدت في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقًا من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية وتطبيقًا للمعايير الوقائية التى تصدرها وزارة الصحة، وحرصًا على سلامة العاملين فى المؤسسات الصحفية .
وطالبت الهيئة الوطنية للصحافة بالالتزام بما يلى:
أولاً: تخفيف الازدحام لأقصى درجة فى الاماكن التى تجرى فيها الانتخابات اليوم فى روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع .
ثانياً: الحرص على الانصراف من أماكن اللجان بعد التصويت واتاحة الفرصة للآخرين للتصويت بيسر وسهولة .
ثالثا : الالتزام تماما بالتعليمات الوقائية التى تصدرها وزارة الصحة ، والإقلاع عن العادات السلبية مثل المصافحة والتقبيل .
رابعا: أن يتواجد طبيب مقيم فى اللجنة الرئيسية بمقر الانتخابات، لمواجهة اى حالات طارئة وتجهيز الاسعافات الاولية .
خامسا : الحرص على تنظيف وتطهير اماكن اللجان وان تكون جيدة التهوية، والتنبيه بعدم ملامسة الأشياء كلما امكن .
وأهابت الهيئة الوطنية للصحافة بجميع الزملاء الالتزام بذلك وكتب الله السلامة للجميع و حفظ بلادنا من كل سوء.