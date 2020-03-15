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محافظات

بعد انتهاء عاصفة التنين.. الجيزة تكشف عن موعد عودة مياه الشرب

الأحد 15/مارس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم عودة المياه إلى المناطق التي تشهد انقطاعا تدريجيا على مدار اليوم، والتي تم قطعها بسبب موجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية.

ونوهت محافظة الجيزة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، إلى أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين والخاصة بوجود انقطاعات في مياه الشرب بعدد من المناطق وبالمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأنه خلال ساعات سوف يعود ضخ المياه للمناطق المتاثرة تباعا.

وأكدت الشركة أنه تم إيقاف ضخ المياه بسبب وصول مستوى العكارة بالنيل لحد غير مسبوق بسبب السيول والطقس السيئ وتشغيل بعض المحطات بهذا الوضع سيتسبب في توقف المضخات وانسداد الخزانات.

وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا اخذ عينات من النيل كل ساعة للتأكد ولمتابعة نسبة العكارة وسوف يتم إعادة تشغيلها فور وصولها للنسب المسموح بها.

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