وزير التعليم العالي: سنتابع تفعيل التعليم عن بُعد مع تعليق الدراسة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد .
بوابة الأهرام :
الرئيس السيسي يوجة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين فى الدولة .
موقع صدى البلد :
- التضامن تعقد اجتماعًا لدراسة طرق تقديم الدعم للأسر المتضررة من الطقس السيئ .
- خروج أربع حالات متعافية من فيروس كورونا من مستشفى العزل .
اليوم السابع :
الوطنية للإعلام تعلن تكثيف البرامج التعليمية لكافة المراحل عبر شاشتها وإذاعتها .
الوطن :
وزير التعليم العالى : سنتابع تفعيل التعليم عن بعد تعليق الدراسة .
الشروق :
تطوير العشوائيات : الطقس السيئ أثبت نجاح مشروعات التطوير للدولة .
المصري اليوم :
التضامن : إنقاذ 427 شخصًا بلا مأوى و500 مشرد ومتضرر .
مصراوى :
إغلاق جميع المراكز التعليمية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .