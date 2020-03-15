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توك شو

وزير التعليم العالي: سنتابع تفعيل التعليم عن بُعد مع تعليق الدراسة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الأحد 15/مارس/2020 - 09:08 ص
نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد .

بوابة الأهرام : 
الرئيس السيسي يوجة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين فى الدولة .

موقع صدى البلد  : 

- التضامن تعقد اجتماعًا  لدراسة طرق تقديم الدعم للأسر المتضررة من الطقس السيئ .

- خروج أربع حالات متعافية من فيروس كورونا  من مستشفى العزل .

اليوم السابع : 

الوطنية للإعلام تعلن تكثيف البرامج التعليمية لكافة المراحل عبر شاشتها وإذاعتها .

الوطن : 

وزير التعليم العالى : سنتابع تفعيل التعليم عن بعد تعليق الدراسة .

الشروق :
تطوير العشوائيات  : الطقس السيئ أثبت نجاح مشروعات التطوير للدولة .

المصري اليوم : 
التضامن : إنقاذ 427 شخصًا بلا مأوى و500 مشرد ومتضرر .

مصراوى : 

إغلاق جميع المراكز التعليمية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .



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