وزير التعليم العالي: سنتابع تفعيل التعليم عن بُعد مع تعليق الدراسة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج " صباح البلد " الذي يعرض على فضائية " صدى البلد "، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد .



بوابة الأهرام :

الرئيس السيسي يوجة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين فى الدولة .





موقع صدى البلد :





- التضامن تعقد اجتماعًا لدراسة طرق تقديم الدعم للأسر المتضررة من الطقس السيئ .





- خروج أربع حالات متعافية من فيروس كورونا من مستشفى العزل .





اليوم السابع :





الوطنية للإعلام تعلن تكثيف البرامج التعليمية لكافة المراحل عبر شاشتها وإذاعتها .





الوطن :





وزير التعليم العالى : سنتابع تفعيل التعليم عن بعد تعليق الدراسة .





الشروق :

تطوير العشوائيات : الطقس السيئ أثبت نجاح مشروعات التطوير للدولة .





المصري اليوم :

التضامن : إنقاذ 427 شخصًا بلا مأوى و500 مشرد ومتضرر .





مصراوى :





إغلاق جميع المراكز التعليمية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .







