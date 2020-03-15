إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

سجلت إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 117 حالة.
جاء ذلك فى خبر عاجل، أفادت به فضائية "اكسترا نيوز"، منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل..
وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 142320 ألف شخص على مستوى العالم، حتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، كما توفى 5388 حالة على مستوى العالم، كما انتشر فيروس كورونا حتى الآن فى 129 دولة.
الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا:
الصين: 81021 حالة
إيطاليا: 17660 حالة
إيران: 11364 حالة
كوريا: 8086 حالة
إسبانيا: 4231 حالة
فرنسا: 3640 حالة
ألمانيا: 3062 حالة
الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة
سويسرا: 1125 حالة
هولندا: 804 حالات
المملكة المتحدة: 802 حالة
الدانمرك: 801 حالة
السويد: 775 حالة
النرويج: 750 حالة
اليابان: 716 حالة
دايموند برنسيس " سفينة الماسة ": 697 حالة
بلجيكا: 599 حالة
النمسا: 504 حالات
قطر: 262 حالة