إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

صباح اليوم الأحد، 21 إصابة جديدة ب فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 117 حالة. سجلت إندونيسيا،





جاء ذلك فى خبر عاجل، أفادت به فضائية "اكسترا نيوز"، منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل..





وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 142320 ألف شخص على مستوى العالم، حتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، كما توفى 5388 حالة على مستوى العالم، كما انتشر فيروس كورونا حتى الآن فى 129 دولة.





الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا:





الصين: 81021 حالة

إيطاليا: 17660 حالة

إيران: 11364 حالة

كوريا: 8086 حالة

إسبانيا: 4231 حالة

فرنسا: 3640 حالة

ألمانيا: 3062 حالة

الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة

سويسرا: 1125 حالة

هولندا: 804 حالات

المملكة المتحدة: 802 حالة

الدانمرك: 801 حالة

السويد: 775 حالة

النرويج: 750 حالة

اليابان: 716 حالة

دايموند برنسيس " سفينة الماسة ": 697 حالة

بلجيكا: 599 حالة

النمسا: 504 حالات

قطر: 262 حالة

