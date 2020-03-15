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إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
سجلت إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 117 حالة.

جاء ذلك فى خبر عاجل، أفادت به فضائية "اكسترا نيوز"، منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.. 

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 142320 ألف شخص على مستوى العالم، حتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، كما توفى 5388 حالة على مستوى العالم، كما انتشر فيروس كورونا حتى الآن فى 129 دولة. 

 الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا:

 الصين: 81021 حالة 
 إيطاليا: 17660 حالة  
إيران: 11364 حالة   
كوريا: 8086 حالة 
 إسبانيا: 4231 حالة 
 فرنسا: 3640 حالة 
 ألمانيا: 3062 حالة  
الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة  
سويسرا: 1125 حالة  
هولندا: 804 حالات 
 المملكة المتحدة: 802 حالة 
 الدانمرك: 801 حالة 
 السويد: 775 حالة 
 النرويج: 750 حالة  
اليابان: 716 حالة  
 دايموند برنسيس " سفينة الماسة ": 697 حالة 
 بلجيكا: 599 حالة  
النمسا: 504 حالات  
قطر: 262 حالة  
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