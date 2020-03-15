مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأحد 15- 3-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 15-3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.



