استقرار سعر الدولار واليورو أمام الجنيه.. الذهب يستقر فى أولى جلسات الأسبوع بعد تراجع 4%.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

سعر الدولار اليوم الأحد 15-3-2020

استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 15-3-2020

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

وهبطت أسعار الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 4% بنهاية تعاملات أمس الأول، الجمعة، لتسجل الأوقية نحو 1530 دولارا، وسط موجة مبيعات كبيرة لكل المعادن مع انخفاض مستمر على مدار اليوم؛ نتيجة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيجة المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.





استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 15- 3- 2020، أولى جلسات الأسبوع، وسجل نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار من البنك المركزي المصري، مسجلا استقرارا عقب ارتفاعه بمعدل 7 قروش خلال اليومين الماضيين.سعر الدولار اليوموسجل أدنى سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلىووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندريةوبلغ سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، البركة" نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار الآنووصل أعلى سعر لـ الدولار في بنوك "الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي" لنحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.وعلى جانب آخر، استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال بداية تعاملات اليوم، الأحد 15-3-2020، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.42 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى17.77 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.السعر فى البنك الأهلى المصريسجل 17.42 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.فى بنك مصر17.56 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة17.69 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.فى البنك التجارى الدولى cib17.63 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.سعر اليورو بمصرف أبو ظبى الإسلامى17.37 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية17.68 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.كما استمر تراجع سعر الذهب اليوم، الأحد 15-3-2020، في مصر، وسجل جرام عيار 21 الأكثر انتشارا 683 جنيها مقابل 722 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي شهد انخفاضا خلال تعاملات أمس الأول، الجمعة، بنحو 4% دفعة واحدة.أسعار الذهب اليوم فى مصرسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 683 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 782 جنيها للجرام.سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 585 جنيها للجرام.سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سجل 5474 جنيهًا.وسجل سعر الأوقية 1534 دولارا.وعن أسعار الذهب اليوم بمصر، بالمصنعية تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بمصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.