AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن مدينة بنها بسبب عطل في خط كهرباء المحطة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلنت محافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة بنها بسبب حدوث ماس كهربائى وأحد الأعطال فى الخطوط الكهربائية المغذية للمحطة. 

وقالت المحافظة إنه العاملين بالمحطة المرشحة ببنها فوئجوا بحدوث ماس كهربائي على البرج الهوائى الخاص بالمحطة مما أدى لحدوث خروج الخط المغذى للمحطة بسبب خروج المحولات الكهربائية ٦٦/١١ كيلو فولت بمحطة المحولات الخاصة بشركة الكهرباء. 

وأشارت المحافظة إلى أنه تم إبلاغ مسئولى الكهرباء وجارى الآن إصلاح العطل بواسطة شركة الكهرباء مما ادى الى توقف محطة المياه بالعاصمة بنها لحين إصلاح العطل وعودة المياه مرة أخرى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

12 نصيحة لتجنب نشوب حريق في المنزل بسبب الماس الكهربائي

وفاة فني بـ كهرباء الخارجة أثناء إصلاحه عطلا بأحد الأعمدة بسبب الطقس السيئ

فى أول أيام الطقس السيئ.. الكهرباء: وفاة فني بالخارجة.. سقوط 17 عامودا.. خروج بعض المحطات بالوجه القبلي.. وانهيار برج الربط وانقطاع التيار بالوادي الجديد

بسبب سقوط شجرة.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها

ترشيحاتنا

عامر حسين عن مجاملة الأهلي: الزمالك وبيراميدز السبب

شاهد| لقطات جوية لعاصفة رملية تضرب الخرطوم

الأسطورة كما يجب.. رونالدو يحول جميع فنادقه لمستشفيات تعالج مرضى كورونا

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

وزيرة الصحة: علاج جديد لفيروس كورونا المستجد فى هذا التوقيت

خدعوك فقالوا.. جمال شعبان يكشف عن 10 شائعات حول أعراض كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدرها مليون دولار.. مخترع مصري ينافس على جائزة ستيفن هوكينج العالمية

مقطع فيديو مؤثر.. هند القحطاني تنهار في البكاء

كورونا يهدد البيئة .. قتال عنيف بين مئات القرود على موزة