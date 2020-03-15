قطع المياه عن مدينة بنها بسبب عطل في خط كهرباء المحطة

أعلنت محافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة بنها بسبب حدوث ماس كهربائى وأحد الأعطال فى الخطوط الكهربائية المغذية للمحطة.

وقالت المحافظة إنه العاملين بالمحطة المرشحة ببنها فوئجوا بحدوث ماس كهربائي على البرج الهوائى الخاص بالمحطة مما أدى لحدوث خروج الخط المغذى للمحطة بسبب خروج المحولات الكهربائية ٦٦/١١ كيلو فولت بمحطة المحولات الخاصة بشركة الكهرباء.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم إبلاغ مسئولى الكهرباء وجارى الآن إصلاح العطل بواسطة شركة الكهرباء مما ادى الى توقف محطة المياه بالعاصمة بنها لحين إصلاح العطل وعودة المياه مرة أخرى.