أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-3-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد 15 مارس 2020، فى سوق العبور لتجارة الجملة، وذلك بالتزامن مع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل الجديدة فى الأسواق.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.7 جنيه، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 إلى 7 جنيهات.





فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 4 لـ7 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.



