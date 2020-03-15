أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-3-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد 15 مارس 2020، فى سوق العبور لتجارة الجملة، وذلك بالتزامن مع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل الجديدة فى الأسواق.
وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.7 جنيه، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 إلى 7 جنيهات.
فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 4 لـ7 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضراوات فى مصر اليوم
وتراوح سعر البسلة من 6 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 14 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4 إلى 7 جنيهات، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.
بينما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
وكذا تراوح سعر البرتقال البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه، والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 7 جنيهات.
وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أصفر 15 جنيها، والبلح السيوي 20 جنيها، والرمان يتراوح سعره بين 5 لـ 9 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات.