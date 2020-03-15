برلماني عن قرار تعليق الدراسة: الدولة تتعامل بجدية مع ملف كورونا

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما، وذلك فى إطار خطة الدولة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.





وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى له اليوم، أن قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية تماشيا مع القرار والسرعة فى تنفيذه، يؤكد أن الدولة المصرية بكافة اجهزتها تتعامل بكل جدية مع هذا الملف، فضلا عن تعليق الأنشطة الرياضية التى تشهدها الأندية، والتى تعد تجمعات من شأنها سرعة انتقال العدوى، مؤكدا أن تلك الخطوات الاحترازية من شأنها الحفاظ على صحة أبنائنا وطلابنا.





كما أشاد ابوالعلا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا بداية من الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها في المطارات والموانئ المصرية، إضافة الى تعقيم كافة المؤسسات والمدارس ومحطات المترو ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات الجمهورية.





وطالب أبو العلا أهمية الاهتمام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات هذا المرض من خلال تقليل التجمعات واتباع الإرشادات الصحية وتقليل العادات الخاطئة التى من شانها تساعد فى انتقال العدوى.