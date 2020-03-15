أوروبا تحارب الوصول إلى درجة حرارة عالية.. مراسل صدى البلد من بروكسل

وأضاف مجدى يوسف عبر الهاتف من خلال حواره مع الإعلامية "رشا مجدي" ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية " صدى البلد" أن فيروس كورونا ينتقل إما عن طريق الرزاز المباشر ولا تزيد نسبة العدوى عن 10% أو من خلال العدوى عن طريق اللمس للأسطح أو المصافحة بنسبة 90%.





وأشار مراسل صدى البلد "ببروكسل" إلى أن أوروبا درجة الحرارة فيها تصل إلى 3، معلقًا أن: " الفيروس عايش ومبسوط فى الجو دا"، مضيفًا أننا لا بد من كل مخابئ الفيروس لذلك اتجهنا إلى بؤرته فى بروكسل.





وتابع مراسل صدى البلد أن بيروكسل لا يوجد بها حياة فالجميع يعمل فى منزله، مؤكدا على عدم وجود أى نشاط ثقافى واجتماعى، لافتا إلى أنه ذهب يوم أمس إلى المركز التجارى وعادة يوم السبت يكون هناك من 40 إلى 50 ألف شخص فى المركز بينما فوجئ بوجود 5 أشخاص فقط لا غير.



