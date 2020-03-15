رشا مجدى: صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة التاجي العسكرية العراقية





وأضافت الإعلامية رشا مجدى، من خلال برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا الهجوم هو الثالث والعشرون منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أمريكية فى العراق.





وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إلى أنه يأتى بعد مقتل 6 عراقيين بينهم خمسة من عناصر الشرطة في غارات أمريكية ليل الخميس ردًا على هجوم الأربعاء الدامي.





وتابعت الإعلامية رشا مجدى، أن هناك مسؤولا أمنيا عراقيا رفض الإفصاح عن هويته، صرح بأن 10 صواريخ سقطت داخل القاعدة العسكرية، وأن عددا منها أصاب مناطق التحالف.





وأكدت أنه سقط البعض الآخر على مدرجًا تستخدمه القوات العراقية، ولفت المسؤول الأمني إلى أن هذا الاعتداء غير عادى لأنه وقع في وضح النهار.

قالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج صباح البلد إن صواريخ كاتيوشا أمس السبت استهدفت قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد والتي قتل فيها جنديان أمريكيان.