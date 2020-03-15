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هل تطيح الفيفا بقطر من تنظيم كأس العالم؟ منظمات حقوقية ترد

الأحد 15/مارس/2020 - 10:31 ص
حافظ أبو سعدة ،
حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
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شيرين عادل
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القوم لحقوق الإنسان، إن التقارير الدولية سواء من منظمة العفو الدولية أو عدد كبير من المنظمات، تشير إلى أن قطر تتعمد إساءة معاملة العمالة الأجنبية وعدم احترام حقوقهم.

وكشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، أن انتهاكات قطر ضد العمالة الأجنبية أسفرت عن سقوط 700 ألف حالة وفاة ناتجة عن العمل في بيئة عمل شديدة الحرارة وعدد ساعات عمل لا يتوقف ولا تراعى آدمية البشر.

وأضاف حافظ أبو سعدة أن قطر فى سباق مع الزمن لسرعة إنجاز البنية التحتية لمؤسسات والفنادق الخاصة لاستضافة كأس العالم 2022، مشيرأ إلى أن التقارير الدولية كشفت أن كأس العالم 2022 سيلعب على دماء العمالة الأجنبية المهاجرين.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن قطر تكذب بشأن التقارير الطبية التي تخص العمالة الأجنبية في قطر، خاصةً أن نسب وفيات العمالة تعود للالتهاب الحراري نتيجة للعمل في درجات حرارة مرتفعة، وذلك على عكس ما تدعى الأخيرة بأن العمال لقوا حتفهم نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. 

وأكد أن العمالة الأجنبية فى قطر تعانى حياة اجتماعية شديدة السوء وتعيش فى حالة مزرية بأماكن محدودة قليلة الإمكانيات، مشيرا إلى أنه فيما يختص بسحب ملف قطر من تنظيم كأس العالم فهو موضع بحث على مائدة الفيفا فى الوقت الحالى، خاصة بعد تزايد أعداد التقارير بانتهاكات قطر بهذا الشأن.
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