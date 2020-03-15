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برلمان

وكيل نقل النواب: تطوير البحيرات خطوة لزيادة الإنتاج السمكي وخفض الأسعار

الأحد 15/مارس/2020 - 11:39 ص
الأسماك
الأسماك
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فريدة محمد
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن البحيرات في مصر عانت من الإهمال على مدار فترات طويلة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الثروة السمكية، حتى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتطهير البحيرات مرة أخرى.

وأشار إلى أنّ 20% من الاستزراع السمكي في مصر يأتي من البحيرات والبحار المصرية، في حين أنّ 80% من الإنتاج السمكي ككل يأتي من الاستزراع السمكي، لهذا كان هناك توجها للدولة لتطوير البحار والبحيرات، للاستفادة بها وزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق الوفرة الغذائية بناء على خطة الدولة في التنمية المستدامة.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، له أهمية كبيرة، حيث يهدف إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها في موضع التنفيذ وتطويرها واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها إلى جانب إجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأخرى المختصة سواء كانت وطنية أم أجنبية.

وأوضح أن الدولة تهتم حاليًا بتطوير 5 بحيرات هى (ناصر، والمنزلة، والبردويل، وادكو، وقارون)، وستساهم بشكل كبير في تطوير مزارع السمك وانخفاض أسعاره، بالشكل الذي يلاحظه المواطن.
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