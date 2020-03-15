كيف نجحت مصر في توفير 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. خبير اقتصادي يجيب

قال محمد نجم، المحلل والخبير الاقتصادى، إن الحكومة المصرية تبنت منذ عام 2016 إجراءات إقتصادية كان هدفها الأول الاستعداد الكامل لكافة الأزمات الاقتصادية الطارئة، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على أى صدمات محتملة .





وأوضح المحلل الاقتصادي ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إلى أن مصر قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 كان الاقتصاد المصري هش للغاية مع سهولة انهياره أمام أى أزمات عالمية .





وكشف محمد نجم، أن مصر نجحت في توفير 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة كورونا لأسباب تتعلق بأداء الموازنة العامة فى أخر 4 سنوات، خاصة وأن الفائض الأولى خلال الفترة من 2010 : 2017 كان يحقق عجز متوسط وبدءًا من 2017 وبعد نجاح البرنامج الاقتصادى بدأ يتحول العجز لمرحلة التعادل .





وأشار المحلل الاقتصادي ، إلى أن الاقتصاد المصرى عام 2018 نجح بتحقيق فائض بالموازنة العام العامة بلغ 4.5 مليار جنيه وتلاها 104 مليار جنيه ، والنصف الأول من عام 2019 حقق 30 مليار جنيه فائض أولى.



