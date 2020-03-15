بعد انتشار كورونا.. على جمعة: المفروض نحمد ربنا على النعم اللي مش واخدين بالنا منها

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك فائدة من الخوف من انتشار فيروس كورونا، وهو استشعار النعمة، موضحًا: لما الكهرباء تقطع والمرض يأتي والمياه تقطع، ولما نُحرم من صلاة جماعة أو صلاة جمعة أو عُمرة أو أداء فريضة الحج، نعرف إننا كنا في نعم متتالية لا ننظر إليها ولا أحد يقول الحمد لله رب العالمين من قلبه".





وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يعرض على شاشة "CBC": "المفروض نحمد ربنا بحرقه، ونخرج من هذا البلاء حامدين لله، إحنا في وسط نعم مش واخدين بالنا منها، فضلا عن نعمة البصر ونعمة دخول الحمام، ونعمة الصحة ونعمة الجلوس والقيام، فيه ناس مش بتحمد ربنا، وفيه ناس بتحمد ربنا بلسانها مش من قلبها".



