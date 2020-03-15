أسود من قرن الخروب.. إعلامية: قطر أعادت العبودية مرة أخرى.. فيديو

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن هناك بقعة صغيرة فى العالم العربى تحولت لبؤرة موبؤة للعبودية وهى قطر، لافتة إلى أن قطر تحولت لأصل الوباء الذى يعانى منه العالم من عدم احترام لحقوق الإنسان وانتهاكات يخجل منها الجبين وأى أحد لديه إنسانية.





ولفتت مصطفى، إلى أنه بعدما أصبحت قطر واحة للإرهاب والإرهابيين وتدعيمها لقنوات الإرهاب وتدعيمها للدواعش أصبحت تتعامل مع العمال البسطاء بأسلوب السخرة والعبودية.





وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن عدد العمالة التى تتوفى فى قطر كبير جدًا نتيجة للمأساة التى يعانونها، مؤكدة أن قطر أعادت زمن العبودية مرة أخرى فى أزهى عصوره وذلك لكى تثبت لنفسها وللعالم كله أنها قادرة على استضافة الفيفا، بالرغم من تكاثر الأقاويل حول الرشاوى التى تكبدتها قطر لكى تحصل على التنظيم والصفقات المشبوهة.





وتابعت أن أيادى المسئولين فى النظام القطرى تلوثت بدماء العمال، كلما اقترب وقت انعقاد مباريات الفيفا.





وأشارت إلى أن العمال يسافرون قطر فى محاولة للبحث عن فرصة عمل بكرامة، ولكن النظام القطرى يحاول سفك دماء العرب فى كل مكان وأيديهم ملوثة من خلال دعمهم للجماعات الإرهابية والدواعش.





وأكدت أن النظام القطرى الدموى لا يرحم البسطاء والجنسيات المختلفة التى تموت كل يوم دون ذنب ويشاهد أسود أيام حياته على يد الكفيل القطرى، متابعة: "أيام العمل فى قطر أسود من قرن الخروب".





وأوضحت أن العمال لا يجدون فى قطر إلا الشغل بالسخرة والعيش بشكل غير آدمى، مشيرة إلى أن هناك عمالا كثر ماتوا نتيجة لكثرة العمل الذى يفوق طاقتهم، ونتيجة للكارثة الإنسانية التى تحدث لهم، مضيفة أنه يجب أن يتحرك أى أحد وأن ينظر للعمالة التى تعمل فى منشآت كأس العالم التى تتوفى كل دقيقة نتيجة للعبودية.