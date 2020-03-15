AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإدارية العليا تعزل أستاذا جامعيا يبيع أسئلة الامتحان للطالبات بـ50 جنيها

الأحد 15/مارس/2020 - 10:42 ص
المستشار عادل بريك
المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير:
قضت المحكمة الإدارية العليا بعزل أستاذ جامعى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر، من الوظيفة الجامعية لقيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيها من كل طالبة، وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان لهن عشية ليلة الامتحان فى مادة "العروض والقوافى"، وطلبه منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة وتغزله فى بعضهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطا الله، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن سلوك الأستاذ الجامعى يعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة الجامعية، مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحراف خُلقي يمس السلوك القويم وحُسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا على الوظيفة التى حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومُخالفة الشرع والدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

الإدارية العليا تعيد القيم الأخلاقية للجامعات بحكم رادع.. عزل أستاذ جامعي تعدى على طالبة أوهمها بحبه أثناء درس خصوصي بشقته.. المتهم اعترف بجريمته.. والشهود: له وقائع سابقة

المحاكم اليوم.. السجن 10 سنوات للمتهمين فى واقعة سيدة الكرم بالمنيا.. الإعدام والمؤبد و10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة قتل شخص في قنا

بعد التحرش بفصلين كاملين .. حيثيات الإدارية العليا للتصدي لتحرش المدرسين

الإدارية العليا تتصدى لقضية الكتاب الجامعي.. وتعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم وبأسعار غالية الثمن.. وتلزم الجامعة إيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. الكويت تنتصر على فيروس كورونا

أسعار تويوتا Toyota اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

فيروس كورونا يضرب دولة أفريقية جديدة

لاعب ليفربول يرقص مع صديقته المغنية في العزل الصحي.. شاهد

في أكبر قفزة يومية.. تايلاند تسجل ارتفاعا كبيرًا في عدد الإصابات بـ كورونا

الطفلة المعجزة فيروز.. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد الحامدية الشاذلية لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أقل من 20 ثانية.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من كورونا

فرنسية وتركية وعربية .. 3 طرق لتحضير القهوة بمذاقات مختلفة

بلد المليون نخلة .. قرية القفاصين تتصدر صناعة الأقفاص والكراسى رغم عزوف أبنائها