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رياضة

الاتحاد العراقي لكرة القدم يوجه تعليمات تحذيرية للأندية بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:07 ص
الاتحاد العراقي لكرة
الاتحاد العراقي لكرة القدم
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إسراء أشرف

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانا رسميا، ينصح خلاله جميع الأندية بإيقاف التدريبات في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع ممثلي الأندية لحسم مصير بطولة الدوري.


وقال الاتحاد العراقي في بيانه: "انتهت خلية الأزمة الأخيرة إلى عدة إجراءات واجبة التنفيذ، ومنها منع التنقلات بين المحافظات حتى يوم 25 مارس الجاري، وكذلك نصحت بالبقاء في المساكن وعدم الخروج والاكتفاء بشخص واحد لتأمين مستلزمات العائلة، ومنع التجمعات والاختلاط بجميع أشكالها".



وأضاف: "وصل الأمر إلى حظر التجوال في بعض المحافظات للمحافظة على المواطنين من الاختلاط وتعقيم الأماكن والشوارع".



وتابع: "وفقا لهذه الأوامر، فإن الاتحاد ينصح جميع الأندية، بإيقاف تدريبات فرقها خلال هذه الفترة، حفاظا على سلامتهم".


وأشار البيان إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي هذه الأندية، خلال وقت لاحق، في مقر الاتحاد، لتحديد مصير بطولة الدوري، بضوء الظروف المحيطة.

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