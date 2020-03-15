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للمرة القادمة.. تفاصيل استعداد شركة الصرف الصحي لـ عاصفة التنين.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 11:05 ص
تفاصيل استعداد الصرف
تفاصيل استعداد الصرف الصحي لـ "عاصفة التنين"
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فرح علاء الخولي

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم الاستعداد لموجة الطقس السيئ التي حذرت منها البلاد بشكل كبير، وتم التأكد من عمل كل المعدات وسيارات الشفط، وتم نزول وتوزيع 120 معدة وعربة لشفط مياه الأمطار في شوارع القاهرة.


وأضاف المهندس عادل حسن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة "Ten" الفضائية، أنه تم أيضًا نزول مجموعة من العربات لنقل المياه للمواطنين المتضررين من انقطاع المياه في مختلف المناطق في القاهرة، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحي كان لها تواجد كامل بمعداتها والعاملين بها في تلك الفترة.


وأكد أن هناك غرفة عمليات مجهزة تتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين، وهناك اتصال دائم بإدارة المرور لمعرفة الشوارع التي كان بها بؤر مياه كبيرة.


وأوضح أن هناك أولويات لشفط المياه من الشوارع، فكانت الأولوية للمحاور الرئيسية والمهمة، ثم تولت الشركة الاهتمام بالمحاور والطرق الجانبية والأقل كثافة مرورية.


وأشار إلى أن هناك خطة تحت الدراسة لمعرفة هل الدولة في حاجة إلى تطوير بنيتها التحتية بشكل يتناسب مع هذا الطقس الذي من الوارد حدوثة مرة أخرى، وإنما كانت مجرد ظاهرة غريبة تتكرر كل 20 عاما مرة، مؤكدًا أن كل الجهات المعنية ومؤسسات الدولة تهتم بشكل كبير للتغلب على كل المعوقات والمشكلات التي واجهتها الأيام الماضية.

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