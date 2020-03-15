بعد تخصيصه لاستقبال مصابي كورونا بالإسماعيلية.. مستشفى أبو خليفة يعلن الطوارئ





وقال مصدر طبي مطلع بالمستشفى لـ"صدى البلد"، إن المستشفى استقبل أكثر من حالة منها حالتان إيجابيتان، تخضعان للعزل والحجر الطبي، داعيا المواطنين إلى التوجه للمستشفى حال الشعور بأعراض الجهاز التنفسي الحادة لإجراء الفحص.





وأضاف المصدر أنه تم رفع حالة الطوارئ بقسم مكافحة العدوى داخل المستشفى، واتباع تعليمات مكافحة العدوى داخل الأقسام، وذلك حرصا على سلامة الأشخاص، موضحا أنه لمنع انتشار فيروس كورونا يجب ارتداء الكمامات بشكل جيد لتغطي فتحات التنفس، وعدم لمس أي شيء داخل المستشفى، وتعقيم اليد مباشرة عقب ذلك، وعدم التحدث مع المرضى المصابين بأعراض الجهاز التنفسي نهائيا.





وأوضح أن العزل الطبي للمريض يتم على أساس طبي مبني على الفحص الطبي الأول للمريض، ورفض العزل الطبي يعد جريمة تستوجب تدخل قوة الشرطة للإجبار، حيث إن المريض يهدد حياة المواطنين.





ونصح كبار السن الأكثر من ٦٠ عاما، بالتوجه للمستشفى حال الشعور بأي عرض من أعراض الإصابة بفيرس كورونا للفحص، حيث إن نسبة الوفاة ترتفع بشكل كبير بين المصابين بفيرس كورونا من كبار السن، مشددا على ذويهم بسرعة التوجه للمستشفى، خاصة أن أغلب كبار السن يرفضون الذهاب للفحص إلا في الحالات المتأخرة التي قد لا تستجيب للعلاج بشكل كبير، داعيا إلى نشرها على نطاق القرى التابعة لمدينة القنطرة غرب.





وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة، ويضم نحو ما يزيد على 130 سريرًا و22 غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، و5 غرف عمليات كبرى، وقسما خاصا للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.





وأضاف: "يعد مستشفى أبو خليفة إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية، والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية".

إجراءات طبية مشددة، اتخذها أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى أبو خليفة بطريق الإسماعيلية بورسعيد، والذي خصصته وزارة الصحة ضمن عدة مستشفيات بالمحافظات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.