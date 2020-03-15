رئيس الصرف الصحي: فوجئت بالأهالي يوزعون وجبات على العاملين في المطر.. فيديو

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن أغلب المناطق في الجمهورية وخاصة في الجزء الشمالي منها تمت استعادة المياه فيه بشكل كامل، وبنهاية اليوم ستعود لباقي المناطق وخاصة في الجزء الجنوبي.





وتابع المهندس عادل حسن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، على قناة الفضائية، Ten أن ما قامت به الدولة من تحذيرات وتنبؤات بشكل كاف جعل هناك فرصة للتحرك والعمل بشكل صحيح وتجنب الكثير من المشاكل والأزمات.





وأضاف أنه كان هناك تنسيق كامل بين المرافق وتم العمل وفقًا لخطة موضوعة بأحكام، بالإضافة إلى التعاون الكبير من قبل المواطنين بداية من تحمل مسئولية الأزمة وعدم النزول في الشوارع مما ساعد على سرعة السيطرة على تلك الكميات الكبيرة من الأمطار.





وأشار إلى موقف تعرض له قائلًا:"مقدرش انسى.. كان هناك الكثير من الأهالي يقومون بتوزيع وجبات على العاملين بالشركة وقت الأمطار وهذا كان دليل كاف على معدن الشعب المصري وقت الأزمات".