تريند الفن .. سبب إرسال أنور وجدى بلطجية لفيروز .. وتوم هانكس وزوجته يتحديان كورونا فى الحجر الصحى

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فيروز المصرية ذات الأصول الأرمينية، وتعد واحدة من أشهر الأطفال بالسينما المصرية، و على الرغم من نجاحها الكبير في التمثيل الا انها اعتزلت الفن مبكرا، وذلك بسبب الفنان أنور وجدي الذي يعد مكتشفها...









أبهرت ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمي توم هانكس، العالم أجمع بمحاولتها لتجاوز أزمة إصابتها هي وزوجها بفيروس كورونا خلال تواجدهما في الحجر الطبي بأستراليا.









حققت أغنية "اعصار تسونامى" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا، واقتربت من كسر حاجز الـ المليون الاول بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".









أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون بيانا لمواجهة فيروس كورونا من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية.



