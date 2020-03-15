جلباب وميكروفون.. رجل يهتف لـ سامح عاشور أمام لجان انتخابات المحامين

فوجئ المحامون خلال انتخابات نقابة المحامين، بشخص يرتدي جلبابا ويحمل مايكروفون، ويهتف "شور شور يا عاشور النقيب سامح عاشور".

وتفاعل خلال هتافه العديد من مؤيدي عاشور مرددين هتافات مؤيدة لسامح عاشور معه.

وأدلي سامح عاشور، المرشح علي منصب نقيب المحامين منذ قليل، بصوته في إنتخابات نقابة المحامين، وذلك بقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة الإسعاف بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.





وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.



