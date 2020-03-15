قرار بإلغاء الدوري الممتاز في هذه الحالة.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حالة وحيدة يمكن خلالها إصدار قرار بإلغاء الدورى الممتاز الموسم الجاري.





وقال المصدر إنه فى حال إصابة أى لاعب أو عنصر من عناصر المنظومة الرياضية بفيروس كورونا سوف يصدر قرارا بإلغاء المسابقة المحلية.





وأشار إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين، وظهر ذلك واضحا بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق المسابقة المحلية لمدة أسبوعين.





وأضاف أن سلامة عناصر المنظومة الرياضية تأتى فوق أى اعتبار أو بطولة محلية، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ جميع التدابير الاحترازية وقامت بإجراء حملات توعية للفيروس القاتل بين الرياضيين وجميع أطياف الشعب المصري، فضلا عن القرارات الصادرة من المؤتمر الذى عقدته اللجنة الطبية الجبلاية أمس السبت، والذى خرج بثمان قرارات تم إرسالها إلى الأندية بمختلف الدرجات.





وشدد على أن المسابقة المحلية سوف تشهد عقب استئنافها إجراءات احترازية شديدة الصرامة على لاعبى الدورى وبقية المسابقات، فضلا عن المنتخبات الوطنية وعناصر المنظومة الرياضية.