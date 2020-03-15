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تعليم

جامعة المنوفية تقبل أجهزة ومستلزمات طبية مقدمة كتبرعات

الأحد 15/مارس/2020 - 11:45 ص
جامعة المنوفية تقبل
جامعة المنوفية تقبل أجهزة ومستلزمات طبية مقدمة تبرعات من بعض
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محمد امين
 عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لجنة قبول  التبرعات والهدايا التاسعة  للعام المالي 2019 -2020 

 وذلك بحضور   الدكتور  عبد  الرحمن الباجوري عميد كلية الطب البيطري والدكتور عربي كشك عميد كلية التجارة والدكتور شريف صبري عميد كلية اقتصاد منزلي للدراسات العليا والدكتور طاهر عبد الستار وكيل كلية الطب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة 

 أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة  والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات  الجامعية  من بعض الشركات  وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير 

 كما  وافقت اللجنة علي قبول تبرعات مقدمة  إلي كلية الزراعة  و كلية التمريض والإدارة العامة  للجامعة والإدارة العامة للمكتبات 

كما قامت اللجنة بالتصديق  علي  محضر الجلسة  السابقة  ومتابعة  تنفيذ قراراتها.
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