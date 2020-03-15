جامعة المنوفية تقبل أجهزة ومستلزمات طبية مقدمة كتبرعات

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لجنة قبول التبرعات والهدايا التاسعة للعام المالي 2019 -2020





وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الباجوري عميد كلية الطب البيطري والدكتور عربي كشك عميد كلية التجارة والدكتور شريف صبري عميد كلية اقتصاد منزلي للدراسات العليا والدكتور طاهر عبد الستار وكيل كلية الطب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة





أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير





كما وافقت اللجنة علي قبول تبرعات مقدمة إلي كلية الزراعة و كلية التمريض والإدارة العامة للجامعة والإدارة العامة للمكتبات





كما قامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.