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محافظات

بسبب الأمطار.. انهيار جزء بطريق السعدية كفر العزازى.. والمحافظ يكلف بسرعة إصلاحه

الأحد 15/مارس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالبدء فورا في معالجة وإصلاح الجزء المنهار بجانب طريق السعدية / العزازي بمركز أبو حماد والذي نتج عن سوء الأحوال الجوية وما تبعه من سقوط غزير للأمطار تسبب في انهيار جزئي بجانب الطريق. 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ  للطريق يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، بعد تلقيه إخطارا يفيد بوقوع انهيار جزئي بطريق السعدية / العزازي  لينتقل علي الفور لمعاينته علي الطبيعة والوقوف علي حالته الإنشائية والهندسية، ليوجه مدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو أعمال الإصلاح والتأكد من مراعاة كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية عند تسلم الطريق من الشركه المسند لها أعمال الرصف. 

يذكر أن مديرية الطرق لم تتسلم  مشروع رصف وازدواج طريق السعدية / العزازي بمركز أبو جماد بطول 4.5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه من الشركة المسند إليها أعمال الرصف حتى الآن.
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