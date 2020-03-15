الاتصالات السعودية: 3 آلاف موظف يبدأون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين للتصدى لكورونا

ذكرت شركة الاتصالات السعودية / stc / أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة، وتحقيق التحول الرقمي، وذلك في إطار تفاعلها مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.





وأوضح نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - أن stc منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بعد، وذلك تلمسا لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن، ومساندتهم في دروسهم اليومية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي تعزيزا لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي stc في العامين الماضيين حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بعد في الشهر، كما تأتي حرصا على سلامة الموظفين واستشعارا لحاجاتهم.



