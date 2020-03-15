رامي رضوان عن قرار تعليق الدراسة: العيال هتربينا في الأجازة

علق الإعلامي رامى رضوان على قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".





و كتب رامى رضوان من خلال تغريدته " بس الحقيقه وبكل جد أسبوعين.. 14 يوما.. فترة كويسة لتكثيف التربية". و اضاف رامى رضوان :"وده في الغالب اللي هيحصل من الأبناء للأمهات والأباء ".





وأنهى رامى رضوان تغريدته " #العيال_هتربيناااااا_في_الأجازة ".





و جاء ذلك فور إعلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تفاديا لأي أخطار وانتشار فيروس كورونا .



