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فن

رامي رضوان عن قرار تعليق الدراسة: العيال هتربينا في الأجازة

الأحد 15/مارس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الإعلامي رامى رضوان على قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

و كتب رامى رضوان من خلال تغريدته " بس الحقيقه وبكل جد أسبوعين.. 14 يوما.. فترة كويسة لتكثيف التربية". و اضاف رامى رضوان :"وده في الغالب اللي هيحصل من الأبناء للأمهات والأباء ".

وأنهى رامى رضوان تغريدته "#العيال_هتربيناااااا_في_الأجازة ".

وجاء ذلك فور إعلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تفاديا لأي أخطار وانتشار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الاعلامى رامى رضوان يقدم برنامج مساء DMC عبر شاشة DMC يوميًا .


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