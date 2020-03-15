الكويت تعلن شفاء 9 حالات مصابة بكورونا.. ومصر تعلق الدراسة.. قيود مشددة من فرنسا وإسبانيا.. ودول جديدة تسجل أولى إصاباتها.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

مصر: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 109 حالة

ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكويت إلى 112 حالة

العقيل: لم أتلق طلبات من أي سفارة لإجلاء رعاياها

6 إصابات جديدة بــ «كورونا» في الأردن

فيروس كورونا: شركات الطيران البريطانية تقول إنّ مستقبلها في خطر

الصين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 25 دولة بينهم الكويت

أستراليا تجبر الوافدين من الخارج على عزل أنفسهم

إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بفيروس كورونا

طبيب البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بفيروس كورونا









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 112 حالة.





كما ركزت صحيفة "القبس" على إعلان وزير الصحة، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.





وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صباح اليوم، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.





وقد أشارت صحيفة "الوطن" إلى نفي وزيرة الشئون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ووزيرة الدولة لشئون الخدمات بالإنابة مريم العقيل ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنها قد تلقت طلبات من سفارات بعض الدول لإجلاء رعاياها من البلاد.





وأفادت صحيفة "الجريدة" بأن بورصة الكويت تراجعا في جميع مؤشراتها مع بداية تداولات جلسة مستهل الأسبوع اليوم، الأحد، إذ انخفض مؤشر السوق العام 9ر185 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4718 نقطة بنسبة 8ر3 في المائة.





وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر10 مليون سهم تمت عبر 418 صفقة بقيمة نقدية 8ر3 مليون دينار (نحو 9ر12 مليون دولار).





عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الوطن" إعلان الرئاسة المصرية في بيان، أمس السبت، أن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات مدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.





وأضاف البيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) «في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد».





هذا وقد أشارت الصحيفة نفسها إلى إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 109 حالات.





وذكر مدبولي في مؤتمر صحفي أن حكومته أعدت سيناريوهات لمواجهة الفيروس، معتبرا أن الحالات بمصر ما زالت محدودة مقارنة بدول العالم.





وفيما يتعلق بقرار تأجيل الدراسة، قال مدبولي إنه إجراء احترازي ووقائي للحد من التجمعات أو الاختلاط ومنع انتشار فيروس (كورونا المستجد).





وذكرت صحيفة "الوطن" أن مصدرا دبلوماسيا مصريا في القنصلية المصرية بالكويت نفى استقبال أي طلبات للراغبين بالعودة إلى مصر.





ودعت القنصلية جميع أبناء الجالية المصرية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات الكويتية وعدم مراجعتها إلا في الحالات الطارئة أو الأمور العاجلة فقط.





وقالت صحيفة "القبس" إن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أعلن اليوم، الأحد، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وهم 4 سياح يحملون الجنسية الفرنسية، وأردنيّان، أحدهما قادم من بريطانيا، والآخر خالط سائحة أمريكيّة مصابة غادرت البلاد. وذكر وزير الصحة أن الحالة الأولى كانت لمواطن قادم من بريطانيا، تقدم 8 الجاري بطلب الفحص بعد شعوره بأعراض، وتبين إصابته بالفيروس.





ونقلت صحيفة "الجريدة" تأكيد مصدر رفيع في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحرس الثوري بدأ تسلم إدارة البلاد رغم مقاومة الحكومة، وهو ما دفع روحاني وحكومته والتيار الإصلاحي إلى الانسحاب من جميع الدوائر العليا التي كانت تحت سيطرتهم.





وقال المصدر إن أعضاء الحرس في الحكومة والبرلمان وباقي أركان الدولة، الذين كان من المفترض أن يوالوا الحكومة في قراراتها، انقلبوا عليها، وانضموا إلى صف قيادات الفصيل العسكري في قراراته، فيما يشبه «الانقلاب الصامت» في البلد الغارق بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





دوليا، أبرزت صحيفة "الأنباء" إعلان دولتين من كبريات دول أوروبا، وهما فرنسا وإسبانيا، تطبيق إجراءات طوارئ مشددة تشمل إغلاقًا جزئيًا للبلاد، بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وفرضت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها 63.5 مليون نسمة، إغلاق جميع الأماكن العامة غير الضرورية، والمرافق الترفيهية بما ذلك المطاعم والمقاهي اعتبارًا من منتصف ليل الأحد.





أما في إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 46.7 مليون نسمة، ففقد أعلنت حالة الطوارئ، وفرضت قيودا مشددة على تحركات المواطنين اعتبارًا من ليلة السبت/ الأحد.





في سياق متصل، أشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان رئاسة الحكومة الإسبانية مساء السبت إصابة زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بكورونا المستجدّ، في وقتٍ فُرض حجر صحي شبه كامل في البلاد منعا لتفشّي الفيروس.





كما أشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان طبيب البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس.





وقال الطبيب شون كونلي: «تلقّيت هذا المساء تأكيدًا بأنّ اختبار فيروس كورونا سلبيّ».





وذكرت صحيفة "الوطن" أن السلطات الإندونيسية أعلنت اليومن الأحد، عن تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض إلى 117 حالة.





كما أشارت الصحيفة نفسها إلى إعلان المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصا منها 75 حالة وفاة.





كما قالت صحيفة "الراي" إن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه أخبر وكالة "فرانس برس" أمس، السبت، أنه تم تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عاما.





كما أعلن أيضا وزير الصحة في سلوفينيا للتليفزيون الرسمي يوم أمس أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تحذير شركات الطيران البريطانية من أنّ قطاع الطيران في المملكة المتحدة قد لا ينجو من وباء كورونا من دون دعم مالي طارئ.





وطلبت الهيئة التي تضم الشركات والعاملين في مجال الطيران من الحكومة حزمة بقيمة عدة مليارات من الجنيهات.



