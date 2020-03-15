المصريون عن عاصفة التنين: الحكومة استعدت جيدًا وقرار الإجازة صائب.. فيديو

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين عاصفة شديدة وأمطار غزيرة لم تحدث منذ مدة كبيرة مما ترتب عليه قرار الحكومة بتوفير إجازة عامة لكل المواطنين يوم الخميس الماضي وإعلان حالة الطوارئ بإلزام المنازل.





لذلك رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول جهود الدولة في الحفاظ على سلامتهم .





قالت نهى عبد الخالق إنها فضلت النزول في الشارع لأن الجو كان ممتعاً بالنسبة لها، وبالطبع قرار الحكومة في إعطاء إجازة من العمل كان صائب وتتمنى السلامة لكل المواطنين.





وأضاف أحمد جلال أنه طلب من المسئولين المساعدة فى إخلاء منطقتهم من المياه وبالفعل تم مساعدتهم على أكمل وجه مما سهل عليهم النزول للشوارع بعد حدوث الأمطار.





وتابع محمد خالد أنه لم ير مثل هذه الأمطار منذ مدة كبيرة وكان أصوب قرار أخذته الحكومة المصرية هو إعطاء إجازة يوم الخميس للمدارس والعاملين لمنع أي ضرر يلحق بهم.



