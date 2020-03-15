وزير التموين محذرا المواطنين: بلاش تجمعات زيادة عن اللزوم.. فيديو

قال ال دكتور علي المصيلحي ، وزير التموين، إنه شارك في إطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية نيابة عن رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه كان سيقام مؤتمر هام، ولكن نظرا للظروف التي يمر بها العالم كله تقرر إيقاف المدارس والجامعات والأنشطة الرياضية.





وكذلك كافة المؤتمرات حفاظا على المواطنين، متابعا: "ممنوع التجمع زيادة عن اللزوم". وأوضح وزير التموين ، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد بأن سيارات الضبطية القضائية مجهزة ويوجد به فرد يمتلك الضبطية القضائية يتيح له التواصل بكافة المراكز وفرع حماية المستهلك لحل مشاكل المواطنين فيما يختص بالسلع،





وأشار "المصيلحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن اطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية جاء تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، موضحا أن السيار مجهزة والفرد الموجود بها له ضبطية قضائية.





ولفت وزير التموين ، إلى إنه يتوجب أن يتأكد المواطن من امتلاكه فاتورة معتمدة من المحل وضمان المنتج مشيرا إلى إنه فى حالة عدم امتلاكه الأخيرة لن يستطع جهاز حماية المستهلك مساعدته، لأنها ستكون سلعة مجهولة المصدر.





وأضاف وزير التموين ، انه بوجود الشاشات التفاعلية بكافة الميادين والاماكن العامة وكذلك التطبيق الخاص للمواطنين على الهواتف المحمولة يمكن المواطن بسهولة من التفاعل السريع للمواطن للإبلاغ عن أى ممارسة سلبية من التجار .





وطالب المصيلحي، المواطنين ممنوع التجمعات زياة عن اللزوم " ، للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا .



