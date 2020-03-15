مجدي عبدالغني عن تعليق الدراسة: قرار في منتهى الشجاعة.. فيديو

حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وفى إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مجدي عبد الغني:"إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة كان في منتهى الشجاعة لكونه حريص كل الحرص على سلامة المواطنين .

وأضاف:"الأفضل بداية اعترافنا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر ومواجهة أية إصابات بالبدء في علاجها فورا".

وشدد على أن دول العالم بها إصابات فيروس كورونا وقامت بإغلاق الحدود على شعوبها وكذلك مصر تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على مواطنيها والاطمئنان على سلامة شعبها.

أثنى مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين،