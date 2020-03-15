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رياضة

مجدي عبد الغني: مصر لها السبق في اللعب بدون جمهور على مستوى العالم

الأحد 15/مارس/2020 - 12:34 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسري غازي
أكد مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن مصر سباقة عن بقية شعوب الأرض في ملف عدم الحضور الجماهيري بالدوري الممتاز.


وقال البلدوزر، عبر برنامجه: "كان لنا السبق في اللعب بدون جماهير على مستوى العالم، وكان لدينا نظرة مستقبلية ودوريات العالم سارت على نهج الدورى المصري في ملف عدم حضور المشجعين في مباريات المسابقات المحلية".


وأضاف: "تم منع الجماهير من حضور مباريات الدوري المصري منذ سنوات بسبب الشغب الجماهيري، أما دول العالم فاضطرت إلى منع المشجعين بسبب انتشار فيروس كورونا"، لافتا إلى أن مصر دوما سباقة في ذلك الأمر ولها نظرة مستقبلية.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اضطر إلى تأجيل دورى أبطال أوروبا والدورة الأوروبي، وكذلك غالبية الدوريات الأوروبية مثل الليجا الإسبانية والكالتشيو الإيطالي والدوري الإنجليزي، إضافة إلى تأجيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مباريات تصفيات أمم الكاميرون 2021.
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