وزراء صحة ساداك يحثون على تعبئة الموارد لضمان الأمن الصحي ومواجهة كورونا

حث وزراء الصحة بدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي (سادك) الدول الأعضاء فى المجموعة على تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في أنظمة الصحة العامة لضمان تحقيق الأمن الصحي.





جاء ذلك فى ختام الاجتماع الذى عقده وزراء صحة المجموعة في مدينة دار السلام التنزانية اليوم لبحث سبل مواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وشارك فى الاجتماع وزراء صحة دول أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالاوى وموريشيوس وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي، وتبادلوا المعلومات بشأن تفشى الفيروس، واتفقوا على تنسيق الجهود للاستعداد ومكافحته في المنطقة.





وأكد الوزراء ضرورة وضع خطط وطنية للاستعداد والرد وتدبير تمويل طارىء لسد الفجوات فى عملية الوقاية والعمل من أجل التخفيف من تأثير الفيروس وتشجيع إجراءات الوقاية الصحية منه.





وأعربوا عن تقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية والصين والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض لمكافحة الفيروس، وتعهدوا باستمرار تضامن مجموعة /سادك/ مع الصين والدول الأخرى التي أضيرت من جراء هذا الفيروس.



