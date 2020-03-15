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أخبار العالم

وزيرة الصحة البريطانية: تعافيت من كورونا ولكن أمي ليست في أفضل حال

الأحد 15/مارس/2020 - 12:16 م
الوزيرة البريطانية
الوزيرة البريطانية المتعافية من كورونا ووالدتها
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على صالح
كشفت وزيرة الدولة لشئون سلامة المرضى والوقاية من الانتحار في المملكة المتحدة نادين دوريس، عن تعافيها وأسرتها من مرض كورونا بعد أربعة أيام من تأكيد إصابتها.

وقالت الوزيرة البريطانية، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" اليوم، الأحد: «لقد كتبت عن رحلتنا مع الفيروس التاجي، لقد تعافت أسرتنا ونحن ممتنون للغاية لكل التعليقات الجميلة والدعم الذي تلقيناه خلال الأسبوع الماضي».

وقالت وزيرة الصحة نادين دوريز إنها لحظة تأكد إصابتها بالفيروس التاجي كانت أشبه بلحظة تدفق «الماء المثلج من عمودها الفقري» وفقا لتعبيرها.

وتخضع السيدة دوريز للعزل الذاتي في منزلها بعد اختبار إيجابي أكد تعرضها للإصابة بالفيروس التاجي "كوفيد 19" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكتبت صحيفة Sunday Times أن الوزيرة لم لم تكن بالخارج ولم تتصل بأي شخص كان.

كما أعربت الوزيرة البريطانية وأول مسئولة تصاب بالفيروس عن مخاوفها بشأن والدتها البالغة من العمر 84 عامًا والتي «ليست في أفضل حالة صحية»، وفقا لما كتبته عبر "تويتر".
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