بعد تعليق الدراسة.. على جمعة: منتهى الحكمة والقرار جاء فى الوقت المناسب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الحكومة المصرية تقوم الآن بالقرارات الاستباقية للمحافظة على أرواح المواطنين وليس قرارات الفرص الضائعة بعد حدوث الكوارث .





وأضاف « جمعة» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أن الحكومة المصرية قدمت الوعي قبل السعي، وهذا من مبادئ الدين الحنيف وما ينبغي عليه أن يكون عليه الإنسان المعاصر؛ فلا يقدم على عمل قبل التفكير فيه.





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن هذا منتهى الحكمة، مستشهدًا بقوله – تعالى-: « يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»، ( سورة البقرة: الآية 269).





وواصل الدكتور على جمعة: الحكومة لها التحية لهذا المعنى الجليل؛ لأنها تصرفت بحكمة حين اتخذت هذا القرار وحين أعطت الخميس إجازة من أجل ظروف الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، ومتخذ القرار هنا اعتمد على التنبؤ المبنى على خرائط علمية مرصودة، وهنا استفدنا من التجربة الماضية بتقليل فرص المخاطر والحوادث.





واستكمل: فكل هذه القرارات صدرت في وقتها المناسب والمبني على العلم والأخذ بالواقع وملابساته وظروفه، حتى تتيح الفرصة للخدمات الإغاثية والطوارىء من إسعاف ومطافئ؛ مشيرًا: فهذا ظروف قد يحدث فيه كوارث والواجب على ولى الأمر هنا والجهات المختصة حماية الناس وتقليل المخاطر عليهم.