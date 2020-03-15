رغم الإيقاف.. المقاصة يواجه طلائع الجيش وديا.. اليوم

يخوض فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة مباراة ودية مساء اليوم، الأحد أمام فريق طلائع الجيش، وذلك على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
ويسعى الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لاستغلال ودية اليوم لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، واستعادة حساسية المباريات بشكل تدريجي، استعدادا لاستئناف منافسات الدور الثاني للدوري بعد انتهاء الفترة الزمنية الحالية.
وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق سيواصل تدريباته رغم توقف الدوري، ووضع الجهاز الفني خطة لإقامة عدد من المباريات الودية على اللاعبين الجاهزين ضمن برنامج متدرج استعدادا لاستئناف الدوري بعد الأسبوعين القادمين.