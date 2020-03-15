رغم الإيقاف.. المقاصة يواجه طلائع الجيش وديا.. اليوم

ويسعى الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لاستغلال ودية اليوم لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، واستعادة حساسية المباريات بشكل تدريجي، استعدادا لاستئناف منافسات الدور الثاني للدوري بعد انتهاء الفترة الزمنية الحالية.





وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.



