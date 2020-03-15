كورونا يثير الفزع.. يهدد أسواق المال في العالم.. تسبب في تعطيل دوريات كرة القدم الأكثر شعبية.. ومصر تضع خطة شاملة لمواجهة انتشار الفيروس

لذلك؛ تبقى التقديرات السياسية محل نظر، مهما بلغت موضوعيتها؛ فمن كان يظن أن كورونا سيكون محور اهتمام العالم من قبل؟

لذلك؛ تبقى التقديرات السياسية محل نظر، مهما بلغت موضوعيتها؛ فمن كان يظن أن كورونا سيكون محور اهتمام العالم من قبل؟

اختطف الأضواء بلا منازع، حتى أصبح المتغير الأهم في مسرح الأحداث الدولية، ومعيار التصنيف بين الدول يُقاس على سُلّم كورونا.

بين ليلة وضحاها تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وفرض نفسه كأمر واقع في مواجهة مباشرة مع البشرية، الأمر الذي دفع كل دولة لتبني استراتيجية واضحة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومن بين تلك الدول مصر . استراتيجية





تعليق النشاط الرياضي

أوقفت أغلب الاتحادات حول العالم الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا، و أثنى النائب سمير موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على قرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا، واصفًا القرار بأنه سليم ومدروس.

وقال "موسى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار سيحمي المواطنين من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، فبدون صحة فلن يكون لدينا شعب.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: "نأمل أن تتحسن الأوضاع خلال الـ15 يوما المقبلة، خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف، والذى ينحصر فيه فيروس كورونا، كما سبق وأن ذكر خبراء بشأن ذلك".

ونوه إلى أن "الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وعلينا كشعب دور كبير فى التوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال تغيير سلوكنا والاهتمام بالنظافة".



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت تعليق جميع الأنشطة الرياضية والشبابية بجميع أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، مع التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم جميع منشآتها واتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على جميع القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابى والرياضى، ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وجميع الهيئات الشبابية والرياضية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والأفريقية، وحضره كل من المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمهندس هانى أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقي لكرة القدم.



انهيار أسواق المال العالمية وانهارت بورصة وول ستريت الأمريكية ، خلال تعاملات الخميس، وسجل مؤشرها الرئيسي "داو جونز" أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي في 1987 بخسارته 10% من قيمته، وذلك على وقع أجواء الهلع التي سادت أسواق المال العالمية بأسرها بسبب فيروس كورونا وما تم إعلانع عن "جائحة كوفيد-19".



وبحسب الأرقام الموقتة للجلسة، فقد أغلق داو جونز على تراجع بلغ 9.99%، مستقرًا عند 21 ألفًا و200,47 نقطة، بينما خسر ناسداك 9.43% مستقرًا عند 7201,80 نقطة، ووصلت خسارة مؤشر ستاندرد أند بورز-500 إلى 9.51%، مستقرًا عند 2480,73 نقطة.



وهذا المؤشر الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في البورصة النيويوركية دخل رسميا أمس في مرحلة "السوق الهابطة" وهو مصطلح يعني أنّ المؤشر خسر أكثر من 20% من قيمته، بالمقارنة مع آخر مستوى قياسي سجله.



ومنذ بدء التداولات في بورصة نيويورك كان الهلع الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد سيد الموقف، حتى إن المداولات توقفت لمدة 15 دقيقة عند افتتاح الجلسة بسبب تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز-500 بأكثر من 7%، وهو إجراء يتم تفعيله تلقائيا للسماح للمستثمرين بالتقاط أنفاسهم واستيعاب الموقف.



وجاء ذلك لينهي أطول موجة رهان على صعود الأسعار تشهدها أسواق الولايات المتحدة ، عقب فرض قيود جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية.







خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا





أعلنت الحكومة المصرية على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الـ10 أيام الماضية وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات حتى هذه اللحظة، منهم من تم شفاؤه وخرج، لافتة إلى أن الأعداد الحاملة للفيروس لمصر قليلة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى.









تعليق الدراسة أسبوعين لمواجهة كورونا

وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.









فيما وجه المهندس مصطفى مدبولي، وزير الداخلية بضبط أي أماكن ومراكز يحدث بها تجمعات وتمارس أنشطة تعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.





تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد إجراءات الدولة فى مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأى تداعيات محتملة.









وأضاف راضى خلال مداخلة تليفزيونية، أن هناك إجراءات شاملة عاجلة للحكومة، مشددا على أن هناك إرشادات من منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات لمنع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه على الفور بدءًا من اليوم، الأحد، ولمدة أسبوعين بتعليق الدراسة فى جميع الجامعات والمدارس، وهو إجراء احترازى.









وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التى تحدث على مستوى دول العالم التى قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، كما أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التى ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.





تعليمات صارمة من الحكومة بإلغاء التجمعات

كما أصدرت الحكومة المصرية تعليمات صارمة بإلغاء التجمعات العامة والكبيرة، ووقف مباريات الدوري المصري وتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، فضلا عن خفض الوقت المخصص لصلاة الجماعة بالمساجد. فضلا









حظر العزاء وعقد القران بالمساجد

فيما أعلنت وزارة الأوقاف، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.









وزارة الأوقاف التجمعات وقالتفي بيان لها، إنه تقرر قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد على 15 دقيقة في وقت الخطبة، مضيفةً: "القرار يأتي انطلاقا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميعغير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن".









تعقيم المبنى الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبنى وجميع الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بجميع الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة والكافتريات، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. قامت شركة مصر الطيران، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير للمبني الإداري الخاص بالشركةامتدتالمحاكاة



وأكد وزير الطيران أن عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقًا لأعلى المستويات العالمية وباستخدام مواد تعقيم معتمدة عالميًا، حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم على التعامل بحرفية عالية.



وقال إن هذه الإجراءات تتم بشكل مكثف أولًا بأول لمختلف المرافق والمواقع التابعة للوزارة، خاصة المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق أعلى معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات والهيئات والشركات التابعة.



