الحرب الكيميائية.. رئيس الأركان يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا.. إجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأماكن المفتوحة والمغلقة.. وتزويد معدات الإطفاء بقواذف الأكرون.. فيديو

القوات المسلحة:

احتفاظ إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياطى الواحد يكفي لقوة 20 ألف فرد

اتخاذ إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات الصحية والوقائية على جميع المستويات

استغلال 24 عربة إطفاء بطاقة 12 طنا للعربة بجميع الاتجاهات وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير

تزويد معدات الإطفاء بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة

توفير المياه اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية لتحضير محاليل التعقيم والتطهير ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية

إدارة الحرب الكيميائية:

إجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة

دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية

تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التى تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا

دراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به

امتلاك الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجى للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية باستخدام أجهزة الـ "PCR"









قام الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس "كوفيد 19" المعروف باسم "كورونا المستجد".









واستمع الفريق محمد فريد إلى عرض تفصيلى للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس "كوفيد 19"، حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الإحتياطى الواحد يكفي لقوة "20 ألف" فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الإستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحى والتدريب على إجراءات الشئون الصحية والوقائية على جميع المستويات.









كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة "12" طنا للعربة بجميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبانٍ، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياة اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.









كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح توضيحى للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التى قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة.









كما تمت دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وتضمن العرض امتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجى للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة الـ "PCR"، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التى تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.









من جهته، أشاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة، معربًا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة فى مواجهة الأزمات.









هذا وتواصل القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، كما يأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.