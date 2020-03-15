رسالة طمأنينة للمواطنين.. القوات المسلحة تضع خطة محكمة لمواجهة شبح كورونا

عرضت قناة Ten الفضائية، تقريرا عن تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمد فريد، أجهزة ومعدات القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتفقد اللواء محمد فريد، عناصر ومعدات وأجهزة القيادة العامة في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس "كوفيد-19" المعروف بفيرس كورونا، وذلك ضمن الخطة العامة للدولة للاستعداد في مجابهة الفيروس.





وتم فرض السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن نتعرض لها، والاطلاع على النسب العامة للسلع الغذائية من هيئة الإمداد والتموين.





وأكد أن القوات المسلحة والدولة لديها الكثير من الاحتياطات وكمية كبيرة من السلع مقسمة إلى مجموعات من الاحتياطات، وأن كل احتياطي يكفي لـ 120 ألف فرد ومواطن في الدولة، وكذلك كل الأدوات والإجراءات الطبية على المستويات كافة سواء في الطب البشري أو البيطري.





وتم تجهيز سيارات الإطفاء بكميات كبيرة من المطهرات لعمليات تطهير واسعة المجال وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال 24 طقم إطفاء.