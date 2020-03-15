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حوادث

مصرع طفل غرقاً بمياه ترعة بديرب نجم في الشرقية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:27 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد الطحاوي

لقي طفل عمره 3 سنوات، بديرب نجم بمحافظة الشرقية،اليوم، مصرعه، غرقا في مياه ترعة بقريتة أثناء اللهو، وبالعرض علي نيابة مركز ديرب نجم، قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

 

وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بمصرع طفل بقرية طحا المرج غرقا.

 

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم،  برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، أثناء قيام الطفل باللهو سقط في مياه الترعة.

 

فيما قام رجال الإنقاذ النهري بقسم الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، إستخراج الجثة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

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