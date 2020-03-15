محافظ المنوفية يوجه بصرف كرسيين لذوي الإعاقة وصرف معاش تكافل وكرامة لأسرة

التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمكتبة بالديوان العام.





وكلف وكيل وزارة التضامن، بحسب بيان، الأحد، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من صرف معاش تكافل وكرامة، وكذا بحث إمكانية صرف إعانات مالية لهم بعد إجراء بحث إجتماعي وكذا توفير 2 كرسي متحرك لطفلين من ذوي الأحتياجات الخاصة.





وأحال المحافظ طلب مواطنا إلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة بكفر مليج على نفقة المواطنين.





كما أحال طلب مواطن يتضرر من صعوبة وصول المياه إلى أرضه لمدير الإدارة المركزية لري المنوفية لعمل اللازم والإفادة، حفاظًا على حقوق المواطن، وكذا وجه المحافظ طلب مواطن يتضرر من تعنت إدارة شبين الكوم التعليمية في تنفيذ الأحكام الصادرة لزوجته بشأن صرف رصيد الأجازات الخاصة بها الى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض لاتخاذ اللازم.





وأحال المحافظ الطلب المقدم من مواطن بناحية كفر القرنين مركز الباجور إلى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لعرض مذكرة تتضمن موقف المدرسة الثانوية الصناعية وتحديد زمامها.