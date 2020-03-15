2020_هتعمل_ايه_تاني.. مغردون: كفاية بقي

دشَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #2020_هتعمل_ايه_تاني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
انا عاوزه 2019 افتحي يختي ابوس ايدك وارجعي تاني حقك عليا كنا بنتبطر عليكي يا غاليه جت 2020طلعته علينا ذنبك يختي😂😂😂— ÃϻĮŘÃ💙ϺÃŘỖỖ🧡🎀 (@meroomarooAmira) March 15, 2020
لو ربنا اراد وخرجت من ٢٠٢٠ عايشهحطها ف ال C.V بتاعى #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني pic.twitter.com/NtrEscHmtZ— Ahmed Elsayed (@Safty20201) March 15, 2020
لو ربنا اراد وخرجت من ٢٠٢٠ عايشهحطها ف ال C.V بتاعى #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني pic.twitter.com/NtrEscHmtZ— Ahmed Elsayed (@Safty20201) March 15, 2020
ايه تاني اكتر من كدا اعاصير وكرونا ومنخفض جوي وليله كبيره حرررررتككفاااااايه حرام pic.twitter.com/tI9lnGRljX— حتشبسوت (@Nora432111) March 15, 2020
و النبي يا اخويا متعرفش #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني فينا ؟ pic.twitter.com/wB5W1Crq0i pic.twitter.com/7IaSyYQBEQ— Alaa elkhteep (@alaaanw46596642) March 15, 2020
نخش في التنانين على طول #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني pic.twitter.com/YLk210rgoD— Mahmoud dessouky (@Moudy_Dessouky) March 15, 2020
يا دوب شاف أولها وفلت .. الله يرحمه طول عمره حويط pic.twitter.com/W6A2b0KuzT— 🅰️🅱️🅾️ Ayman (@hdaalah) March 15, 2020