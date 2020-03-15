2020_هتعمل_ايه_تاني.. مغردون: كفاية بقي

دشَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #2020_هتعمل_ايه_تاني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





انا عاوزه 2019 افتحي يختي ابوس ايدك وارجعي تاني حقك عليا كنا بنتبطر عليكي يا غاليه جت 2020طلعته علينا ذنبك يختي😂😂😂 #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني pic.twitter.com/0LM8Z5OMaN — ÃϻĮŘÃ💙ϺÃŘỖỖ🧡🎀 (@meroomarooAmira) March 15, 2020

لو ربنا اراد وخرجت من ٢٠٢٠ عايش هحطها ف ال C.V بتاعى #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني pic.twitter.com/NtrEscHmtZ — Ahmed Elsayed (@Safty20201) March 15, 2020

لو ربنا اراد وخرجت من ٢٠٢٠ عايش هحطها ف ال C.V بتاعى #٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني pic.twitter.com/NtrEscHmtZ — Ahmed Elsayed (@Safty20201) March 15, 2020

#٢٠٢٠_هتعمل_ايه_تاني ايه تاني اكتر من كدا اعاصير وكرونا ومنخفض جوي وليله كبيره حرررررتك كفاااااايه حرام pic.twitter.com/tI9lnGRljX — حتشبسوت (@Nora432111) March 15, 2020