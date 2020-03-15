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أخبار البلد

#2020_هتعمل_ايه_تاني.. مغردون: كفاية بقي

الأحد 15/مارس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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منار نور
دشَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #2020_هتعمل_ايه_تاني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

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