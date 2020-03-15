في انتخابات المحامين ببني سويف .. 11 لجنة تستقبل الناخبين وسط تأمينات أمنية مشددة

بدأت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع في 11 لجنة انتخابية بإنتخابات المحامين داخل محافظة بني سويف ، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.





وشهدت مقار لجان الاقتراع توافد العديد من الناخبين وسط تأمينات مشددة للحفاظ علي سير عملية الاقتراع في هدوء وسلاسه دون خروج علي القانون .





وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.





وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، محكمة مصر الجديدة 42 لجنة، جنوب القاهرة 24 لجنة، القاهرة الجديدة 21، حلوان 15، شمال الجيزة 21، جنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، جنوب سيناء لجنتين، بورسعيد 4 لجان، الإسماعيلية 4، السويس 3، دمياط 7، جنوب القليوبية 15، شمال القليوبية 9 لجان، المنوفية 16، طنطا 11، المحلة الكبرى 9 لجان، شمال الشرقية 11، جنوب الشرقية 16، كفر الشيخ 14، شمال الدقهلية 8، جنوب الدقهلية 16، شمال البحيرة 14، جنوب البحيرة 10، شرق الإسكندرية 30، غرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.





وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، بني سويف 11، المنيا 15، الوادي الجديد لجنتين، شمال أسيوط 7، جنوب أسيوط 10، سوهاج 14، قنا 12، الأقصر 5، أسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.



