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أخبار العالم

حرب بيولوجية.. برلمانى إيرانى: هذه الدولة تقف وراء نشر فيروس كورونا وسنتقدم بشكوى ضدها

الأحد 15/مارس/2020 - 02:52 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي

قال مشرع ايراني إن لجنة الأمن بالبرلمان ووزارة الخارجية ستتناول إمكانية اعتبار تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، حربًا بيولوجية، وأنها وراء التفشي الكارثي، وفق ماذكرت مهر نيوز الإيرانية في نسختها الأجنبية.


في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، قال محمود نافبين، العضو البارز فى البرلمان "من المحتمل أن تفشي الفيروس التاجي هو حرب بيولوجية من قبل الولايات المتحدة"، وهو التصريح الذي يصطف فيه النائب الإيراني مع المزاعم الصينية الرسمية التي وجهتها للولايات المتحدة، بأنها هى من نشرت الفيروس.


وأشار إلى أنه "في حالة الحصول على الوثائق اللازمة، سيتم تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة".


وشدد نبافيان على "أنهم بحاجة إلى التوصل إلى موقف قوي في المجال البيولوجي، كما فعلوا في قطاعي الدفاع والصواريخ، حتى لا يجرؤ العدو على إيذاء الشعب الإيراني من جديد.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال العميد غلام رضا جلالي، إن الفيروس الجديد، المعروف أيضًا باسم COVID-19 ، في العالم يمكن أن يكون شكلًا من أشكال الحرب البيولوجية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات.


وأضاف: "بالطبع لا يمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين أنها حرب بيولوجية ولكن في الحقيقة، مايحدث في العالم يقول بوجود العديد من سمات حرب بيولوجية".


أصاب  كوفيد-19 حتى الآن أكثر من 156770 ألف  فرد في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتسبب في 5800 حالة وفاة وخسائر اقتصادية ضخمة، وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بـــ12729 إصابة و 611 حالة وفاة.

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